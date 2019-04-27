Варан изменил решение по своему будущему

Защитник "Реала" Рафаэль Варан принял решение остаться в клубе.

Как сообщает Sportsmole, убедить игрока остаться получилось у наставника команды Зинедина Зидана. Напомним, что ранее Варан был всерьез настроен покинуть клуб.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне Варан провел 40 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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