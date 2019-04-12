Варан может остаться в "Реале"

Теги реал мадридрафаэль варан

Варан может остаться в "Реале"
Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан может остаться в клубе в случае повышения зарплаты, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов увеличить зарплату игрока с шести до девять миллионов евро в год. В "Реале" не намерены расставаться с французом, так как сомневаются, что им удастся купить игрока такого же уровня.

Что касается Варана, то он был расстроен тем, что клуб не праздновал его золотую медаль чемпионата мира. "Реал" только опубликовал видео на эту тему перед одним из матчей, тогда как игроков "Атлетико" и "Барселоны" наградили на поле.

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