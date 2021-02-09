Варан может покинуть "Реал" летом
Будущее центрального защитника Рафаэля Варана в мадридском "Реале" находится под вопросом.
По информации Marca, есть вероятность ухода французского футболиста из королевского клуба ближайшим летом.
"Сливочные" готовы продать 27-летнего игрока, если он не продлит контракт, истекающий в 2022 году.
"Реал" намерен заработать на трансфере Варана от 50 до 70 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Не пропустите: "Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса. | http://soccernews.ru
главное
-
Названа зарплата Рондона в случае перехода в ЦСКА
-
"Спартак" оспорил дисквалификацию Тедеско
-
"Спартак" в январе не отпустил Селихова в греческий топ-клуб
-
Головин тащит "Монако", в Англии новый чемпион, Италией рулят "старики": главные итоги футбольных выходных
-
В "Спартаке" назвали причину судебного разбирательства с "Тамбовом"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Упамекано. На защитника остались три претендента
-
Червиченко прокомментировал иск "Спартака" против "Тамбова"
-
AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал"
-
В ЦСКА сообщили новую информацию о состоянии Дивеева
-
Агент Шомуродова отреагировал на информацию об интересе "Ювентуса"
-
Названа зарплата Рондона в случае перехода в ЦСКА
-
Защитник "Спартака" Маслов готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в клуб АПЛ
-
"Динамо" намерено усилить три позиции до закрытия трансферного окна
-
Смолов - о своём дне рождения: "Как 31?!"
-
"Спартак" оспорил дисквалификацию Тедеско
-
Арбитр Оливер эвакуировал свою семью после матча "Реал" - "Ювентус" в 2018 году
-
Дубль Хвичи принёс "Рубину" победу в товарищеском матче с "Нижним Новгородом"
-
Понсе раскрыл сумму штрафа за опоздание в "Спартаке"
-
"Спартак" в январе не отпустил Селихова в греческий топ-клуб
-
Головин тащит "Монако", в Англии новый чемпион, Италией рулят "старики": главные итоги футбольных выходных
-
Ибрагимович выложил фото в шикарном спорткаре после 500-го гола в карьере
-
"Ливерпуль" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии
-
В "Спартаке" назвали причину судебного разбирательства с "Тамбовом"
-
Лука Тони оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"
-
Хавбек "Краснодара" Кабелла сравнил российский и французский футбол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14