Варан может покинуть "Реал" летом

Будущее центрального защитника Рафаэля Варана в мадридском "Реале" находится под вопросом.

По информации Marca, есть вероятность ухода французского футболиста из королевского клуба ближайшим летом.

"Сливочные" готовы продать 27-летнего игрока, если он не продлит контракт, истекающий в 2022 году.

"Реал" намерен заработать на трансфере Варана от 50 до 70 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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