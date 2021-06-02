Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедрафаэль варанреал мадрид

Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, защитник "Реала" Рафаэль Варан может покинуть клуб в летнее трансферное окно. На футболиста претендует "Манчестер Юнайтед", который готов приобрести его за 35-40 миллионов евро.

Также стало известно, что Варан будет получать в "МЮ" солидную зарплату. Она будет вдвое больше, чем он зарабатывает в "Реале".

Напомним, что контракт французского защитника с "Реалом" истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

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