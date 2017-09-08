Варан может сыграть с "Леванте"

Теги реал мадридлевантерафаэль варан

Варан может сыграть с "Леванте"
Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан восстановился после травмы, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист уже тренируется в общей группе. Ожидается, что он попадет в заявку на матч 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

Напомним, что 24-летний Варан пропустил начало сезона из-за повреждения.

Матч "Реал" - "Леванте" состоится 9 сентября и начнется в 14:00 мск.

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