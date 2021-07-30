Варан написал прощальное письмо мадридскому "Реалу"

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан переходит из мадридского "Реала" в "Манчестер Юнайтед".

Француз сегодня в последний раз посетил базу "сливочных" в Вальдебебасе чтобы попрощаться с персоналом клуба и экс-партнерами по команде. Также футболист написал прощальное письмо.

"Эти последние несколько дней были наполнены множеством эмоций, чувств, которыми я сейчас хочу поделиться со всеми вами. После 10 невероятных и замечательных лет в «Реале», клубе, который навсегда в моем сердце, настал день, чтобы сказать «до свидания».

С тех пор, как я приехал в 2011 году, вместе мы превзошли все ожидания и достигли того, о чем я даже не мог мечтать. Хочу поблагодарить всех тренеров и всех людей, которые работают или работали в клубе, за все, что они для меня сделали.

Большое спасибо также всем мадридистам, которые всегда проявляли ко мне большую привязанность и своим большими требованиями заставляли меня выкладываться на полную и бороться за каждый успех.

Я имел честь делить раздевалку с лучшими игроками мира. Бесчисленные победы, которые я никогда не забуду, особенно "La Décima". Я понимаю, что для меня было большой честью пережить такие особенные моменты.

Наконец, я хочу поблагодарить всех испанцев и особенно город Мадрид, где родились двое моих детей. Эта страна всегда будет для меня особенной.

Это было невероятное путешествие во всех смыслах. Я ухожу с чувством, что отдал все и я ничего бы не изменил в нашей истории.

Новая глава начинается ...", - написал француз.

Напомним, что Варан перешел в "МЮ" за 50 миллионов евро без учета бонусов.

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