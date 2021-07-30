Варан написал прощальное письмо мадридскому "Реалу"
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан переходит из мадридского "Реала" в "Манчестер Юнайтед".
Француз сегодня в последний раз посетил базу "сливочных" в Вальдебебасе чтобы попрощаться с персоналом клуба и экс-партнерами по команде. Также футболист написал прощальное письмо.
"Эти последние несколько дней были наполнены множеством эмоций, чувств, которыми я сейчас хочу поделиться со всеми вами. После 10 невероятных и замечательных лет в «Реале», клубе, который навсегда в моем сердце, настал день, чтобы сказать «до свидания».
С тех пор, как я приехал в 2011 году, вместе мы превзошли все ожидания и достигли того, о чем я даже не мог мечтать. Хочу поблагодарить всех тренеров и всех людей, которые работают или работали в клубе, за все, что они для меня сделали.
Большое спасибо также всем мадридистам, которые всегда проявляли ко мне большую привязанность и своим большими требованиями заставляли меня выкладываться на полную и бороться за каждый успех.
Я имел честь делить раздевалку с лучшими игроками мира. Бесчисленные победы, которые я никогда не забуду, особенно "La Décima". Я понимаю, что для меня было большой честью пережить такие особенные моменты.
Наконец, я хочу поблагодарить всех испанцев и особенно город Мадрид, где родились двое моих детей. Эта страна всегда будет для меня особенной.
Это было невероятное путешествие во всех смыслах. Я ухожу с чувством, что отдал все и я ничего бы не изменил в нашей истории.
Новая глава начинается ...", - написал француз.
Напомним, что Варан перешел в "МЮ" за 50 миллионов евро без учета бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14