Варан назвал игрока, на которого похож Мбаппе

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан назвал игрока, на которого похож его партнер по национальной команде Килиан Мбаппе.

"Мбаппе обладает невероятным талантом и скоростью. Но он все еще очень молод. Он имеет схожие игровые качества с бразильским Роналдо, но у них есть и различия. Он все еще многому учится, мы счастливы иметь в составе такого игрока, как он", - цитирует 25-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" готовит предложение по Мбаппе. | soccernews.ru