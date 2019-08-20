Варан не хочет быть частью сделки по трансферу Неймара в "Реал"
Игрок "Реала" Рафаэль Варан не хочет переходить в ПСЖ. Об этом пишет ESPN.
Защитник мадридцев не желает быть частью сделки по переходу Неймара в стан "королевского клуба". Варан хочет остаться в Мадриде.
Ранее сообщалось, что парижский клуб хочет продать Неймара в замен на Варана и Винисиуса.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 32 матчах Примеры, отметившись 2 голами.
А еще: ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Йович: "Зидан на вершине мирового футбола"
-
Защитник "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в чемпионате Италии
-
Коноплянка завтра прилетит в Турцию для завершения перехода в "Бешикташ"
-
Варан не хочет быть частью сделки по трансферу Неймара в "Реал"
-
Промес пропустит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против АПОЭЛа
-
Завтра Рибери пройдет медосмотр для "Фиорентины"
-
"Лион" не будет продавать Дембеле
-
Игрок "Реала" Диас пропустит 3-4 недели
-
Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани
-
Агент Дембеле: "Игрок не летал в Сенегал, а был в Ренне у матери. Травму он обнаружил только в понедельник"
-
"Спартак" нацелился на полузащитника "Ромы"
-
Ирвинг Лосано прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи"
-
Жиго о матче "Спартака" с ЦСКА: "Победить было просто настоящим счастьем"
-
Каллум Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с основным составом "Челси"
-
"Бавария" планирует вернуться к варианту с нападающим "Манчестер Сити" Сане
-
1
Неймар: "Проблема в том, что когда ты настоящий, тебя ненавидят. Когда фальшивый - любят"
-
"Рома" продлила контракт с основным защитником
-
"Ювентус" нашел замену Дибале в "Барселоне"
-
Бывший игрок ЦСКА Натхо перешел в серский клуб
-
Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0