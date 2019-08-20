Варан не хочет быть частью сделки по трансферу Неймара в "Реал"

Игрок "Реала" Рафаэль Варан не хочет переходить в ПСЖ. Об этом пишет ESPN.

Защитник мадридцев не желает быть частью сделки по переходу Неймара в стан "королевского клуба". Варан хочет остаться в Мадриде.

Ранее сообщалось, что парижский клуб хочет продать Неймара в замен на Варана и Винисиуса.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 32 матчах Примеры, отметившись 2 голами.

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