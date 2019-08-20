Варан не хочет быть частью сделки по трансферу Неймара в "Реал"

Теги рафаэль варанвинисиус жуниорпсжреал мадрид

Варан не хочет быть частью сделки по трансферу Неймара в "Реал"

Игрок "Реала" Рафаэль Варан не хочет переходить в ПСЖ. Об этом пишет ESPN.

Защитник мадридцев не желает быть частью сделки по переходу Неймара в стан "королевского клуба". Варан хочет остаться в Мадриде.

Ранее сообщалось, что парижский клуб хочет продать Неймара в замен на Варана и Винисиуса.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 32 матчах Примеры, отметившись 2 голами.

А еще: ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Промес пропустит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против АПОЭЛа

Промес пропустит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против АПОЭЛа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1 3
2 Севилья Севилья 1 3
3 Мальорка Мальорка 1 3
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 1 3
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
7 Алавес Алавес 1 3
8 Осасуна Осасуна 1 3
9 Гранада Гранада 1 1
10 Вильярреал Вильярреал 1 1
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
12 Валенсия Валенсия 1 1
13 Эйбар Эйбар 1 0
14 Бетис Бетис 1 0
15 Барселона Барселона 1 0
16 Хетафе Хетафе 1 0
17 Леганес Леганес 1 0
18 Леванте Леванте 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов