Варан не стал опровергать возможный уход из "Реала"
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан отказался комментировать слухи, согласно которым он может летом покинуть королевский клуб.
"Мне не нравится говорить о своём будущем. Тем более, я не привык делать это публично", - приводит слова 25-летнего француза Le Parisien.
Ранее сообщалось, что футболист хочет бросить себе новый вызов, попробовав свои силы в другом чемпионате.
Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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|Хетафе
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|6
|Севилья
|28
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|7
|Валенсия
|28
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|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
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|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
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|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
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|Эспаньол
|28
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|Леганес
|28
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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