Варан не стал опровергать возможный уход из "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан отказался комментировать слухи, согласно которым он может летом покинуть королевский клуб.

"Мне не нравится говорить о своём будущем. Тем более, я не привык делать это публично", - приводит слова 25-летнего француза Le Parisien.

Ранее сообщалось, что футболист хочет бросить себе новый вызов, попробовав свои силы в другом чемпионате.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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