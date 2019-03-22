Варан не стал опровергать возможный уход из "Реала"

Теги реал мадридрафаэль варан

Варан не стал опровергать возможный уход из "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан отказался комментировать слухи, согласно которым он может летом покинуть королевский клуб.

"Мне не нравится говорить о своём будущем. Тем более, я не привык делать это публично", - приводит слова 25-летнего француза Le Parisien.

Ранее сообщалось, что футболист хочет бросить себе новый вызов, попробовав свои силы в другом чемпионате.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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