Варан объяснил, почему ему захотелось покинуть "Реал"
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан вспомнил о том, как в мадридском "Реале" относились к успехам команды.
"Мы выиграли Лигу Чемпионов, а болельщики вместо поздравлений говорят тебе: "Очень хорошо, а теперь боремся за следующую". Я побеждал в этом турнире четыре раза, но фанаты "Реала" всегда говорили одно и то же. Мне кажется, что нужно получать удовольствие от того, что имеешь.
Иногда у меня возникало желание нажать на специальную кнопку, чтобы остановиться и просто порадоваться успехам. "Реал" - особенный клуб с уникальной ментальностью. Но от этого устаёшь и мне захотелось сменить обстановку. Не потому, что мне не нравится этот менталитет, не потому, что я считаю его плохим. Напротив, это очень хороший менталитет, но мне хотелось чего-то другого", - цитирует Варана The Telegraph.
"МЮ" купил француза за 40 миллионов евро и заключил с ним четырёхлетний контракт. Футболист выступал за "Реал" с 2011 по 2021 год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18