Варан объяснил, почему ему захотелось покинуть "Реал"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан вспомнил о том, как в мадридском "Реале" относились к успехам команды.

"Мы выиграли Лигу Чемпионов, а болельщики вместо поздравлений говорят тебе: "Очень хорошо, а теперь боремся за следующую". Я побеждал в этом турнире четыре раза, но фанаты "Реала" всегда говорили одно и то же. Мне кажется, что нужно получать удовольствие от того, что имеешь.

Иногда у меня возникало желание нажать на специальную кнопку, чтобы остановиться и просто порадоваться успехам. "Реал" - особенный клуб с уникальной ментальностью. Но от этого устаёшь и мне захотелось сменить обстановку. Не потому, что мне не нравится этот менталитет, не потому, что я считаю его плохим. Напротив, это очень хороший менталитет, но мне хотелось чего-то другого", - цитирует Варана The Telegraph.

"МЮ" купил француза за 40 миллионов евро и заключил с ним четырёхлетний контракт. Футболист выступал за "Реал" с 2011 по 2021 год.

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