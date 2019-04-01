Варан объявил "Реалу" о желании сменить клуб

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан хочет покинуть клуб, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, футболист сообщил руководству клуба о своем намерении сменить команду в летнее трансферное окно. Интерес к французу проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Сумма трансфера игрока может составить 100 миллионов евро.

25-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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