Варан окончательно отказался продлевать контракт с "Реалом"
Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен
Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан принял решение покинуть клуб, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, футболист окончательно отказался продлевать с королевским клубом контракт, который истекает через год. Таким образом, "Реалу" придется продать игрока в летнее трансферное окно. Главным претендентом на Варана является "Манчестер Юнайтед", который предлагает за него 45 миллионов евро. "Реал" хочет получить 60 миллионов, но, скорее всего, вынужден будет снизить цену.
Варан уже согласовал с манкунианцами контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. При этом "Реал" предлагал ему только семи миллионов в год.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18