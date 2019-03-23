Варан опроверг слухи о желании покинуть "Реал"

Теги реал мадридрафаэль варан

Варан опроверг слухи о желании покинуть "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан прояснил ситуацию со своим будущим.

По словам французского центрбека, он не может подтвердить слухи о своём желании сменить команду летом.

"Неправда, что я не чувствую себя счастливым в "Реале". Мне посчастливилось быть игроком самого большого клуба в мире. Я постоянно сталкиваюсь с новыми вызовами, ведь играю на самом высоком уровне. Не могу контролировать всё, что публикуют в СМИ. Я нечасто даю интервью, поэтому появляются такие слухи", - приводит слова 25-летнего футболиста The Metro.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Интерес к победителю ЧМ-2018 проявляет "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Президент "Сантоса": "Реал" совершил отличную инвестицию купив Родриго". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд

Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов