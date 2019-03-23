Варан опроверг слухи о желании покинуть "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан прояснил ситуацию со своим будущим.

По словам французского центрбека, он не может подтвердить слухи о своём желании сменить команду летом.

"Неправда, что я не чувствую себя счастливым в "Реале". Мне посчастливилось быть игроком самого большого клуба в мире. Я постоянно сталкиваюсь с новыми вызовами, ведь играю на самом высоком уровне. Не могу контролировать всё, что публикуют в СМИ. Я нечасто даю интервью, поэтому появляются такие слухи", - приводит слова 25-летнего футболиста The Metro.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Интерес к победителю ЧМ-2018 проявляет "Манчестер Юнайтед".

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