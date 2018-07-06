Варан открыл счёт в матче Уругвай - Франция

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан открыл счёт в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Уругвая.

Центрбек мадридского "Реала" отличился на 40-й минуте встречи, забив ударом головой.

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