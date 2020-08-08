Варан - первый за 12 лет игрок "Реала", допустивший две результативные ошибки в одном матче Лиги Чемпионов

Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан провалился в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2).

Французский футболист допустил две грубейших ошибки, которые привели к голам "горожан".

Как сообщает Squawka, Варан стал первым игроком "сливочных" с сезона 2007/08, совершившим две результативные ошибки в одном поединке ЛЧ.

Напомним, что "Реал" по сумме двух встреч уступил "Сити" со счётом 2:4 и вылетел из главного еврокубка.

Не пропустите: Варан взял на себя вину за поражение от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru