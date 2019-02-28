Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан показал последствия своего повреждения в Эль Класико.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Напомним, что французский центрбек травмировал колено в середине второго тайма матча с "Барселоной", когда пытался помешать Луису Суаресу поразить ворота своей команды. Этот эпизод завершился автоголом игрока "сливочных".

Несмотря на рваную рану, Варан доиграл матч до финального свистка.

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