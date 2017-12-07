Варан получил травму бедра в игре с "Боруссией"
Защитник "Реала" Рафаэль Варан травмировался в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:2).
Защитник получил повреждение на 38-й минуте встречи, после чего его сменил Марко Асенсио.
Как сообщает AS, игрок "Реала" травмировал бедро, но сроки восстановления пока не уточняются.| soccernews.ru
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