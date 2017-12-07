Варан получил травму бедра в игре с "Боруссией"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан травмировался в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:2).

Защитник получил повреждение на 38-й минуте встречи, после чего его сменил Марко Асенсио.

Как сообщает AS, игрок "Реала" травмировал бедро, но сроки восстановления пока не уточняются.| soccernews.ru