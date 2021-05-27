Варан попрощался с Зиданом

Теги реал мадридрафаэль варанзинедин зидан

Варан попрощался с ЗиданомФото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан отреагировал на новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера.

"С тех пор, как я приехал в Мадрид 10 лет назад, для меня ты был больше, чем просто тренер. Помог мне вырасти в качестве игрока и как мужчина. Ты классно руководил (и не раз) этим золотым поколением и привел его к вершинам. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за все советы, которые ты мне дал, будь то на поле или за его пределами. Еще раз спасибо, босс! До встречи", — написал Варан в инстаграм.

Напомним, что Зидан возглавлял "Реал" с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером "сливочных" с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

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