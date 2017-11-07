Варан пропустит матчи с Германией и Уэлсьом

Защитник "Реала" Рафаэль Варан может не сыграть в контрольных матчах сборной Франции.

Наставник команды Дидье Дешам отметил, что не собирается рисковать здоровьем Варана.

"У него были небольшие проблемы неделю назад, в воскресенье Варан не играл. Посмотрим на Рафаэля в течение 72 часов и решим, использовать его в товарищеских матчах или нет. Мы не будем рисковать", - сказал специалист.

10 ноября французы сыграют с Уэльсом, а 14 - с Германией.

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