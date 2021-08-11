Варан прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Варана

Защитник "Реала" Рафаэль Варан завершает свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня 28-летний игрок прошел медобследование в "МЮ".

Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что трансфер Варана обойдется "МЮ" в 50 миллионов евро. Зарплата француза составит 12 миллионов евро за сезон.

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