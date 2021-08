Варан провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан приступил к работе с командой.

Пресс-служба "красных дьяволов" опубликовала видео с первой тренировки француза после переезда в АПЛ.

28-летнему футболисту пришлось отбыть срок карантина после прибытия в Англию, поэтому он начал заниматься только сейчас.





Footage from @RaphaelVarane's first session is ready for you to enjoy #MUFC