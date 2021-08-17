Варан провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедрафаэль варан

Варан провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан приступил к работе с командой.

Пресс-служба "красных дьяволов" опубликовала видео с первой тренировки француза после переезда в АПЛ.

28-летнему футболисту пришлось отбыть срок карантина после прибытия в Англию, поэтому он начал заниматься только сейчас.

"МЮ" купил Варана за 40 миллионов евро у мадридского "Реала" и заключил с ним четырёхлетний контракт.

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