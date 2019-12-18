Варан рассказал, как нужно противостоять Месси

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Варан рассказал, как нужно противостоять Месси

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан поделился мнением о том, как нужно играть против аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси является особенным футболистом. Против него нельзя защищиться так, как против других игроков. Он обладает особенными качествами, отвлекая внимание защитников на себя. Против него  нужно обороняться коллективно, оставив ему как можно меньше пространства", - приводит слова Варана AS.

Напомним, что 32-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "эль-класико". На счету форварда 24 гола в 36 матчах.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня, 18 декабря. Начало встречи - в 22:00 мск.

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