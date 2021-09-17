Варан рассказал о своей цели в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан рассказал, что он намерен помочь клубу выигрывать трофеи.

"Я намерен становиться лучше. Переход в "Манчестер Юнайтед" - это новый вызов для меня. Здесь все другое: чемпионат, менталитет, атмосфера. Я наслаждался каждым днем. Возвращение "МЮ" на вершину является большим вызовом для меня. Игроки хотят побеждать, в этом есть большая мотивация", - приводит слова Варана Sky Sports.

Напомним, что 28-летний Варан перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из мадридского "Реала" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел три матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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