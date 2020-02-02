Варан рассказал, почему игроки "Реала" подарили Менди кирпич на Рождество



Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан объяснил, почему футболисты королевского клуба подарили кирпич на Рождество его соотечественнику защитнику Ферлану Менди.

"Мы подарили Ферлану кирпич, так как на тренировках он порой может сильно пнуть одноклубников. Хотя он понимает, что мы пошутили. Он здорово играет в отборе и приносит пользу команде. Марсело также разделяет мнение о его способностях. Классно, что у нас команда такого уровня и с подобным уровнем конкуренции", - приводит слова Варана Goal.

"Реал" купил Менди у "Лиона" летом 2019 года за 48 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний француз провел за испанский клуб 18 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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