Варан: "Реал" может выиграть Лигу Чемпионов третий раз кряду"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан считает, что его команда способна выиграть Лигу Чемпионов в третий раз подряд.

Об этом он заявил перед очным противостоянием с ПСЖ в рамках турнира.

"Выиграть Лигу Чемпионов три раза подряд – нечто невероятное, фантастическое. Ни одному клубу в истории такое еще не удавалось. Но у нас сильная команда, и "Реал" способен в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. У нашего клуба особенные отношения с этим турниром, и победа на нем – наша большая цель", - сказал он.

Матч "Реал" – ПСЖ пройдет 14 февраля, ответная встреча состоится 6 марта.

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