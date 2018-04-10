Варан: "Реал" не будет играть с "Ювентусом" на 0:0"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассуждает о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Нас ждет сложный матч против сильного соперника. В футболе может произойти все, что угодно. Поэтому "Ювентус" постарается победить с нужным счетом. Мы ждем сложного матча, в котором мы не будем играть на 0:0. Мы хотим победить, но это будет тяжело сделать", - приводит слова Варана Football Italia.

В первом матче "Реал" победил на выезде со счетом 3:0. Ответный матч "Реал" - "Ювентус" состоится 11 апреля и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Зидан поделился ожиданиями от ответного матча с "Ювентусом". | http://soccernews.ru