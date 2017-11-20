Варан: "Реал" улучшил качество своей игры"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан продолжает верить в том, что его команда ещё не имеет шансы на победу в чемпионате Испании.

Отметим, что в данный момент "сливочные" уступают "Барселоне" 10 очков.

"Мы знаем, что сезон длинный, и мы в значительной степени улучшили качество своей игры. Мы знаем, что нам надлежит делать. Конечно, я разочарован результатом матча с "Атлетико", ведь мы сыграли достойно", - сказал француз.

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