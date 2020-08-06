Варан: "Реалу" нравится сражаться с лучшими. Нам придется атаковать"

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Варан: "Реалу" нравится сражаться с лучшими. Нам придется атаковать"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

"У нас хороший опыт в Лиге Чемпионом. Мы представляем, как сложно выигрывать. Соперник хорошо атакует, но мы тоже должны атаковать. Главное в таких матчах - детали и эффективность во всех зонах.

Встреча будет непростая. Есть вызов, нам нравиться сражаться с лучшими. Нужно забивать, мы верим в свои силы", - цитирует Варана Marca. 

Матч между командами состоится 7 августа. Начало - в 22:00 по московскому времени. Первая встреча "Сити" с "Реалом" завершилась со счетом 2:1. 

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