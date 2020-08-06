Варан: "Реалу" нравится сражаться с лучшими. Нам придется атаковать"
Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
"У нас хороший опыт в Лиге Чемпионом. Мы представляем, как сложно выигрывать. Соперник хорошо атакует, но мы тоже должны атаковать. Главное в таких матчах - детали и эффективность во всех зонах.
Встреча будет непростая. Есть вызов, нам нравиться сражаться с лучшими. Нужно забивать, мы верим в свои силы", - цитирует Варана Marca.
Матч между командами состоится 7 августа. Начало - в 22:00 по московскому времени. Первая встреча "Сити" с "Реалом" завершилась со счетом 2:1.
Читайте также: Сарри рассказал, как чувствует себя травмированный Дибала| http://soccernews.ru
главное
-
РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд
-
"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером
-
Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored
-
РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет
-
В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса
Лента новостей
-
"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур
-
Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке "Реала" на матч ЛЧ с "Манчестер Сити"
-
Экс-игрок "Динамо" Панченко перешел в "Тамбов
-
Варан: "Реалу" нравится сражаться с лучшими. Нам придется атаковать"
-
РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд
-
"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером
-
Форвард "Лиона" Депай поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
-
Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"
-
Сарри рассказал, как чувствует себя травмированный Дибала
-
Гендиректор "Зенита" ярко высказался о Семаке
-
Сарри рассказал, чего ждет от матча Лиги Чемпионов "Ювентуса" с "Лионом"
-
РПЛ близка к продаже прав на трансляции матчей в США, Бразилии и Гонконге
-
Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored
-
"Манчестер Сити" назвал сумму, за которую готов продать защитника Гарсию
-
СМИ: В "Зените" три положительных теста на коронавирус
-
РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет
-
"Ахмат" объявил о подписании Пуцко
-
Ларссон и Соболев сменили игровые номера в "Спартаке"
-
Легенда "Тоттенхэма" вошел в тренерский штаб Моуринью
-
Терентьев опубликовал отрицательный тест на коронавирус
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4