Варан решил остаться в "Реале"

Теги реал мадридрафаэль варанзинедин зидан

Варан решил остаться в "Реале"
Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в королевском клубе после беседы с главным тренером Зинедином Зиданом. В ближайшее время француз лично объявит о своем решении.

В нынешнем сезоне 26-летний Варан провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: СМИ: "Реал" отказался от трансфера Йовича. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов