Варан решил остаться в "Реале"



Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в королевском клубе после беседы с главным тренером Зинедином Зиданом. В ближайшее время француз лично объявит о своем решении.

В нынешнем сезоне 26-летний Варан провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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