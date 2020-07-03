Варан рискует пропустить ближайший матч "Реала" из-за проблем с шеей

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Варан рискует пропустить ближайший матч "Реала" из-за проблем с шеей

Стала известна степень серьёзности травмы центрального защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана.

Напомним, что в середине первого тайма матча с "Хетафе" (1:0) мяч попал в висок звёздного француза и тот не смог продолжить игру.

По информации El Transistor, 27-летнего футболиста беспокоят боли в шее. Из-за этого он может пропустить ближайший поединок "сливочных" против "Атлетика" из Бильбао.

В текущем сезоне Варан забил 3 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.

Игра "Атлетик" - "Реал" состоится 5 июля в 15:00 по московскому времени.

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