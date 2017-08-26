Варан рискует пропустить игру с "Валенсией"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рискует не сыграть в матче против "Валенсии".

Как сообщает Marca, футболист получил повреждение. Характер травмы еще неизвестен, однако участие Варана в матче под большим вопросом.

Напомним, что в матче не сыграет Серхио Рамос отбывающий дисквалификацию.

Поединок между Реалом" и "Валенсией" пройдет завтра в 23:15.

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