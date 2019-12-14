Варан: "Роналду изумителен как человек и футболист"

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Варан: "Роналду изумителен как человек и футболист"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан высоко отозвался о бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду, который с 2018 года выступает за "Ювентус".

"Он изумителен как человек и футболист. У меня нет слов, чтобы описать его. Роналду сделал нормой экстраординарные достижения. Больше нет слов, чтобы объяснить его феномен. Я многому научился у него", - приводит слова Варана Get Football News France.

Напомним, что француз и португалец вместе играли в "Реале" с 2011 по 2018 год и взяли среди прочего 4 трофея Лиги Чемпионов.

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