Варан: "Роналду не за что критиковать"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан похвалил ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

" Мое мнение о нем всегда будет одним и тем же. Если вам нравится футбол хоть немного, вы можете только восхищаться им. Он - фантастический игрок. То, что он сделал и продолжает делать, феноменально. Игроком такого уровня можно только восхищаться. За него говорит его статистика. Очень хорошо, что он знаменует собой целую эпоху в истории футбола, его не за что критиковать ", - цитирует 24-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду потребовал от руководства "Реала" увеличить ему оклад. | soccernews.ru