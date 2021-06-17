Варан, скорее всего, останется в "Реале"

Фото твиттер Рафаэля Варана

Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан близок к продлению контракта с клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны почти согласовали условия нового договора.

Напомним, что действующее соглашение 28-летнего француза истекает в июне 2022 года.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В минувшем сезоне он забил 2 гола в 41 матче.

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