Варан сообщил партнёрам по "Реалу" о желании сменить команду летом

Теги реал мадридрафаэль варанзинедин зидан

Варан сообщил партнёрам по "Реалу" о желании сменить команду летом

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан планирует летом покинуть королевский клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский центрбек уже проинформировал своих партнёров по команде о принятом решении.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан надеется убедить футболиста остаться на "Сантьяго Бернабеу", но тот твёрдо намерен сменить обстановку.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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