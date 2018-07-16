Варан: "Спешим вернуться в Париж, чтобы отпраздновать победу с фанатами"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о предстоящем возвращении своей команды на родину.

"Ночь была очень короткой, но мы счастливы, мы не чувствуем усталости, мы спешим добраться до Парижа, чтобы отпраздновать победу с нашими болельщиками. Мы уже отпраздновали это событие вместе с командой, но у нас есть еще силы, чтобы отпраздновать его со всеми французами", - приводит слова 25-летнего бека RMC Sports.

Напомним, болельщик сборной Франции погиб, празднуя победу на ЧМ-2018. | soccernews.ru