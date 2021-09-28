Варан сравнил "Манчестер Юнайтед" и "Реал"

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан провел сравнение между манкунианцами и своим бывшим клубом мадридским "Реалом".

"Мне нелегко далось решение об уходе из "Реала". Но я хотел сменить клуб, так как мне нужен был новый вызов и новые эмоции. Я очень хотел поиграть в Премьер-лиге.

Мне сложно сравнивать "Манчестер Юнайтед" и "Реал". В обоих клубах предъявляют большие требования к игрокам, которых покупают. Давление в клубах примерно одинаковое, а ожидания высокие. Оба клуба нацелены на победы", - приводит слова Варана Marca.

29-летний Варан перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Реала" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

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