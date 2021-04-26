Варан твердо решил покинуть "Реал"

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Варан твердо решил покинуть "Реал"

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан принял решение покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Diario AS.

По сведениям источника, футболист хочет сменить обстановку и перебраться в другую страну. "Реал" трижды предлагал Варану новый контракт, но согласия не получил. В связи с этим королевский клуб может выставить француза на трансфер, так как его контракт истекает через год. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 38 матчей во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей.

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