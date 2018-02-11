Варан: "У ПСЖ - очень хорошая команда, но вместе мы сможем им противостоять"

Теги реал мадридпсжрафаэль варан

Варан: "У ПСЖ - очень хорошая команда, но вместе мы сможем им противостоять"Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан высказался о предстоящих матчах своей команды против французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"У них - очень хорошая команда. Конечно же, мне импонирует то, что у нас есть игроки, которые могут сделать результат за счет индивидуальных действий в ключевые моменты игры. Но я думаю, что, как и всегда, нам нужно будет вместе дать ответ сопернику. Необходимо будет быть очень сосредоточенными, вместе мы сможем противостоять ПСЖ", - цитирует 24-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, во Франции не верят в победу ПСЖ в Мадриде. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов