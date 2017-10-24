Варан: "У сборной Франции подобрался очень молодой состав"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан уже предвкушает участие своей национальной команды на Чемпионате Мира в России.

"У нас подобрался очень молодой состав, но у нас также есть игроки, выступающие в лучших командах Европы. У нас есть огромный опыт на самом высоком уровне. Мы имеем молодую команду с большим талантом, и мы знаем, что обладаем многим качествами, поэтому все возможно на турнире. Но сначала мы должны пройти групповой этап", - цитирует 24-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, летом Дани Алвес мог стать одноклубником Варана. | soccernews.ru