Варан вернулся в строй

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан залечил своё повреждение и вернулся в строй, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский центрбек уже приступил к полноценным тренировкам в общей группе.

Таким образом, Варан готов сыграть в матче 11-го тура Примеры против "Лас Пальмаса", который состоится 5 ноября в 22:45 по московскому времени.

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