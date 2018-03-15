Варан вернулся в строй после травмы головы

Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан приступил к тренировкам, сообщает Football Espana.

Напомним, что футболист получил повреждение головы несколько дней назад в матче чемпионата Испании против "Эйбара" (2:1) и был заменен в первом тайме. Впрочем травма игрока оказалась несерьезной и он готов вернуться на поле.

В этом сезоне 24-летний Варан провел за "Реал" 32 матча и сделал 2 результативных передачи.

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