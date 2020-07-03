Варан, вероятно, пропустит матч "Реала" с "Атлетиком"

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Варан, вероятно, пропустит матч "Реала" с "Атлетиком"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан, скорее всего, пропустит матч 34-го тура Примеры с "Атлетиком", утверждает Marca. 

В матче 33-го тура футболист получил удар мячом в висок. После этого игрок не смог продолжать выступление в матче и попросил замену на 25-й минуте.

По данным источника, футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого серьезных проблем не было выявлено. Однако главный тренер мадридцев Зинедин Зидан решил не рисковать здоровьем игрока и дать ему время восстановиться.

Матч "Атлетик" - "Реал" состоится 5 июля и начнется - в 15:00 (мск).

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