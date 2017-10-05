Варан видит Зидана главным тренером сборной Франции

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Варан видит Зидана главным тренером сборной ФранцииЗащитник мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан оценил перспективы главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана стать наставником "трехцветных".

"Дешам и Зидан - бывшие игроки, у которых была отличная карьера, которые выиграли много трофеев, они накопили достаточно опыта. Они обладают необходимым спокойствием для принятия важных решений. Может ли Зидан возглавить сборную Франции? Почему нет? Он продемонстрировал свои лидерские качества. Он был отличным игроком и является отличным тренером", - цитирует 24-летнего бека FootMercato.

Напомним, Амави получил вызов в сборную Франции. | soccernews.ru

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