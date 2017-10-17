Варан впервые забил в свои ворота в матчах за "Реал"

Теги реал мадридрафаэль варан

Варан впервые забил в свои ворота в матчах за "Реал"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" играет с "Тоттенхэмом".

Счет в этом поединке был открыт в результате автогола защитника "сливочных" Рафаэля Варана.

Стоит отметить, что француз впервые забил в свои ворота в матчах за "Реал".

24-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года, провел за клуб 197 матчей и забил 10 голов.

Не пропустите: Де Брюйне отметился результативным действием в четвертом подряд матче за "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов