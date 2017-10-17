Варан впервые забил в свои ворота в матчах за "Реал"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" играет с "Тоттенхэмом".

Счет в этом поединке был открыт в результате автогола защитника "сливочных" Рафаэля Варана.

Стоит отметить, что француз впервые забил в свои ворота в матчах за "Реал".

24-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года, провел за клуб 197 матчей и забил 10 голов.

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