Варан все еще не принял решение по поводу своего будущего

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, будущее защитника "Реала" Рафаэля Варана остается неопределенным.

По информации источника, 28-летний игрок может покинуть клуб летом, срок его контракта истекает через год, он станет свободным агентом.

Ранее появилась информация, что француз близок к продлению контракта с "Мадридом", однако, как сообщается, окончательное решение им еще не принято.

Отмечается, что Варан рассматривает все варианты: он действительно может остаться, но может и уйти уже этим летом – главным претендентом на него называют "Манчестер Юнайтед".

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