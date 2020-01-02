Варан высказался о давлении, которое испытывают игроки "Реала"
Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о давлении, которое испытывают игроки мадридского клуба.
"Есть различные виды давления в клубе. Выходит множество газет, передач на ТВ, программ на радио и прочее. То, что происходит в Мадриде, эхом расходится по всему миру. "Реал" - очень известный клуб.
Внутри клуба также велико давление. Болельщики очень требовательны. Здесь стандарты выше, чем в любом другом клубе", - сказал Варан в интервью Onze Mondial.
4 января "Реал" на выезде сыграет с "Хетафе". Начало - в 18:00 (мск). Мадридский клуб занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании.
А еще: Три игрока "Реала" восстановились после травм| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10