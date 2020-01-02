Варан высказался о давлении, которое испытывают игроки "Реала"

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Варан высказался о давлении, которое испытывают игроки "Реала"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о давлении, которое испытывают игроки мадридского клуба.

"Есть различные виды давления в клубе. Выходит множество газет, передач на ТВ, программ на радио и прочее. То, что происходит в Мадриде, эхом расходится по всему миру. "Реал" - очень известный клуб.

Внутри клуба также велико давление. Болельщики очень требовательны. Здесь стандарты выше, чем в любом другом клубе", - сказал Варан в интервью Onze Mondial.

4 января "Реал" на выезде сыграет с "Хетафе". Начало - в 18:00 (мск). Мадридский клуб занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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