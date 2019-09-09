Варан высказался о конкуренции в "Реале" между Ареоля и Куртуа
Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан считает, что его соотечественник Альфонс Ареоля может побороться с Тибо Куртуа за место в основном составе мадридского клуба.
"Альфонс счастлив, что перешел в "Реал". В футболе возможно все. Мы увидим, сможет ли он регулярно выходить на поле в "Реале". Надеюсь, что ему удастся провести хороший сезон. Ареоля уверен в себе, а мы поможем ему адаптироваться в команде", - цитирует Варана Goal.
26-летний Ареоля перешел в "Реал" из ПСЖ на правах аренды. Соглашение действует до окончания сезона-2019/20.
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