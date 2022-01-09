Варан высказался о Кубке Англии

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан поделился ожиданиями от игры против "Астон Виллой" в Кубке Англии.

"Я знаю, что это важный турнир, который является частью истории клуба, и я знаю, что фанатам он интересен. Для меня это новое соревнование, новый вызов. И всегда хочется завоевать новый трофей. Желание победить – это главное.

В кубковых матчах нет возможности исправить ошибку, нужно выкладываться и показывать хорошую игру. Это серьезное испытание, и именно поэтому кубковые матчи получаются такими захватывающими. Мы с нетерпением ждем встречи", – сказал француз.

Игра между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" состоится 10 января.

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