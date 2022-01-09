Варан высказался о Кубке Англии

Теги рафаэль варанманчестер юнайтедкубок англии

Варан высказался о Кубке АнглииФото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан поделился ожиданиями от игры против "Астон Виллой" в Кубке Англии.

"Я знаю, что это важный турнир, который является частью истории клуба, и я знаю, что фанатам он интересен. Для меня это новое соревнование, новый вызов. И всегда хочется завоевать новый трофей. Желание победить – это главное.

В кубковых матчах нет возможности исправить ошибку, нужно выкладываться и показывать хорошую игру. Это серьезное испытание, и именно поэтому кубковые матчи получаются такими захватывающими. Мы с нетерпением ждем встречи", – сказал француз.

Игра между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" состоится 10 января.

Также не пропустите: Жиго может перейти в топ-клуб Франции. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жиго может перейти в топ-клуб Франции

Жиго может перейти в топ-клуб Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов