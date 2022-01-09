Варан высказался о Кубке Англии
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан поделился ожиданиями от игры против "Астон Виллой" в Кубке Англии.
"Я знаю, что это важный турнир, который является частью истории клуба, и я знаю, что фанатам он интересен. Для меня это новое соревнование, новый вызов. И всегда хочется завоевать новый трофей. Желание победить – это главное.
В кубковых матчах нет возможности исправить ошибку, нужно выкладываться и показывать хорошую игру. Это серьезное испытание, и именно поэтому кубковые матчи получаются такими захватывающими. Мы с нетерпением ждем встречи", – сказал француз.
Игра между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" состоится 10 января.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18