Варан высказался о спорных эпизодах из матча с "Барселоной"



Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан заявил, что арбитр дважды не назначил пенальти за фолы на нем в перенесенном матче чемпионата Испании с "Барселоной" (0:0)

"На мне было два пенальти", – приводит слова Варана Cadena SER.

Напомним, что на 17-й минуте защитник "Барселоны" Клеман Лангле ногой попал в бедро Варану. Через несколько минут полузащитник каталонского клуба Иван Ракитич держал Варана за футболку во время после подачи с углового.

Арбитр Алехандро Эрнандес в обоих случаях не зафиксировал нарушение правил и не стал смотреть видеоповторы.

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